Элитные войска: как пограничники в Приморье охраняют российские рубежи

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Именно здесь когда-то нес службу знаменитый Никита Карацупа — основоположник служебной кинологии

Под надежной защитой находятся более 60 тысяч километров государственной границы. История службы насчитывает не одно столетие и всегда именно пограничники первыми давали отпор врагу. С теми, кто охраняет рубежи сейчас, встретился корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

— Становись смирно! Приказываю выступить на охрану государственной границы.

Отряд уходит в дозор. Граница Приморского края — одна из самых протяженных в стране. Зона ответственности только этой заставы — десятки километров тайги и полей.

Контрольно-следовая полоса — часть государственной границы, обнесенная колючей проволокой. Если колючку задеть — пограничники получат сигнал. Кроме того, территория вокруг перекопана — нарушитель гарантированно оставит здесь следы, по которым его легко можно будет найти.

Еще и каждый сантиметр режимного периметра под камерами. Два года назад после долгого перерыва на пограничную службу вернулись солдаты-срочники. Каждый прошел подготовку в специальном учебном центре.

«Это элитные войска. Не каждый здесь сможет служить. Очень тяжело поначалу», — рассказал рядовой Родион.

Ежедневные многочасовые тренировки. Группа тревожного реагирования задерживает нарушителя.

Собаки — главные помощники пограничников, несмотря на все технологии. Они на этой заставе служат как люди. Когда-то именно здесь охранял границу легендарный Никита Карацупа — основоположник служебной кинологии. На счету у этого пограничника 467 задержаний, включая особо опасных диверсантов. Все — с четвероногим напарником.

«Мы с ним постоянно. Это же не просто я достал его из вольера, пробежал и в вольер поставил. Есть наряды, где мы вместе и по три, и по четыре часа службу несем. Были случаи — я и грелся об собаку, потому что прохладненько было зимой», — поделился вожатый пограничной заставы Сергей.

Отсюда из России до Китая — буквально рукой подать. И это только один из пунктов пропуска на российско-китайской границе. После разворота нашей страны на восток и безвизового режима работа здесь изменилась навсегда. Ежедневно границу в обоих направлениях проходят тысячи туристов. Пограничники каждый день досматривают до трехсот большегрузов.

Именно пограничники первыми встречают всех иностранцев.

«Если человек переживает, мы, конечно, можем поддержать. Если человек недоволен, возмущен — мы, конечно, поддержим, но главная задача — выполнить свою работу», — рассказала сотрудник пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Елена.

А работа эта — защищать страну от диверсантов и контрабандистов. Псковская область граничит сразу с двумя странами НАТО. Патруль беспилотников — как средство современного мониторинга, квадроциклы — для оперативного перехвата и блокирования нарушителей.

«Пограничная служба динамично развивается, внедряются новые технологии, которые позволяют нам в режиме реального времени собирать обстановку на участке отделения, своевременно по ней реагировать», — рассказал сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Алексей.

Сегодня на всех погранзаставах страны, во всех приграничных регионах в честь праздника проходят торжественные построения. К памятникам героев несут цветы.

