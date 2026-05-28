«Их не принимать обратно»: Долина об уехавших артистах и клипе SHAMAN

Долина о клипе SHAMAN с уехавшими артистами: их не нужно принимать обратно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Одних исполнителей и шоуменов, которые больше не живут в России, но признали свои ошибки, можно постараться понять. Однако не все попадают в эту категорию.

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала новый клип заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Свою позицию она обозначила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на пресс-бранче, посвященном новым правилам премии «Золотой Граммофон».

Певица заявила, что вопрос прощения зависит от позиции конкретного человека. По словам Долиной, одних артистов, которые уехали из страны, но признали свои ошибки, можно принять обратно.

«Главное ведь они же по-разному высказывают свои мысли. Есть те люди, которые раскаялись и, возможно, их можно принять обратно. А есть те люди, которые все это время, как началась СВО, поносят нашу страну, поносят президента, всех нас. Вот их, наверное, не нужно принимать обратно», — пояснила артистка.

Поводом для обсуждения стал новый патриотический клип SHAMAN «Россия-мама». В нем исполнитель с помощью искусственного интеллекта использовал голоса и изображения уехавших из страны иноагентов, которые в ролике исполнили песню о России.

Сам артист объяснил идею работы тем, что хотел показать отношение к предательству. По его словам, русский народ не прощает тех, кто выступает против своей страны.

«Что русский народ не прощает? Предательство», — заявил SHAMAN.

Перед премьерой клипа SHAMAN несколько дней подогревал интерес публики загадочной папкой. Сначала артист появился с ней у посольства США на Новинском бульваре. Он утверждал, что некие люди требовали от него молчания и предлагали деньги, чтобы информация не стала публичной.

Позднее артист записал еще одно видео, где дал понять, что материалы в папке могут быть крайне неудобны для его недоброжелателей. Позже SHAMAN появился на Красной площади у стен Кремля. На нем был строгий костюм со значком российского триколора, в одной руке он держал микрофон, в другой — ту самую папку.

В самом клипе эта папка стала частью сюжета. Дронов предстал в образе принципиального сыщика, который раскладывает документы на столе и будто собирает улики против внутренних противников страны.

Композиция «Россия-мама» уже появилась на ключевых российских цифровых площадках.

