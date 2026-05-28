Ввоз в Россию овощей и клубники из Армении ограничат с 30 мая

Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз в Россию овощей и клубники из Армении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Продукция может представлять угрозу фитосанитарной безопасности страны.

Временные ограничения на ввоз в Россию овощей и фруктов из Армении введут с 30 мая. Соответствующее заявление распространил Россельхознадзор.

Ограничения на поставки коснутся свежих томатов, огурцов, перцев, клубники и зеленых культур, выращенных или отправленных из Армении.

«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — уточнили в ведомстве.

Россельхознадзор проинспектировал предприятия в Армении. В результате выявили ряд нарушений. В тепличных комплексах нашли объекты, которые в странах Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) признаны карантинными.

Всего за 2026 год выявили 181 нарушение.

Кроме того, по информации ведомства, немало продукции из Армении ввозили участники рынка с неизвестной формой собственности. Они уклонялись от проведения карантинного фитосанитарного контроля.

Принятые ограничения — это временная мера, уточнили в Россельхознадзоре. Ее отменят после того, как выработают алгоритмы, способные обеспечить безопасность поставляемой продукции.

