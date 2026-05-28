Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В социальных сетях появились сообщения о том, что в России якобы стали чаще фиксировать инсульты, случившиеся во время интимной близости. Авторы публикаций также утверждали, что за последние десять лет нарушение мозгового кровообращения регулярно фиксируют у людей в возрасте от 30 до 45 лет. Невролог Павел Хорошев в беседе с 5-tv.ru усомнился в достоверности подобных выводов.

Почему сложно выяснить обстоятельства инсульта

Как пояснил эксперт, многие пациенты с инсультом находятся в спутанном сознании, страдают от нарушений речи или не способны самостоятельно восстановить события, предшествовавшие приступу. Иногда время ухудшения состояния медикам удается выяснить только со слов родственников.

«Когда я выхожу к больному и пытаюсь собрать какой-то анамнез, как правило, я слышу либо нечленораздельную речь, либо больной очень слаб и не может вспомнить даже обстоятельства, когда ему стало плохо», — рассказал невролог.

Можно ли получить инсульт во время секса

По словам специалиста, сама по себе интимная близость не является отдельной причиной инсульта. Секс можно рассматривать как одну из форм физической нагрузки, а опасной она может стать прежде всего для человека, у которого уже есть серьезные нарушения в работе сердца или сосудов.

«Причина здесь вовсе не секс. <…> Секс — это частный случай не особенно выраженной физической нагрузки», — отметил Хорошев.

Отдельные случаи инсульта во время сексуальной активности возможны. Однако риск может быть связан не с близостью как таковой, а с уже существующими заболеваниями, в том числе повышенным артериальным давлением, сосудистыми аномалиями или сердечными нарушениями.

«Любая нагрузка у человека с предынфарктным или постинфарктным сердцем может привести к нарушению деятельности сердца, нарушению ритма, образованию тромбов и инсульту», — пояснил врач.

Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение головного мозга: сосуд может оказаться перекрыт тромбом либо разорваться. Среди факторов риска — гипертония, сахарный диабет, ожирение, повышенный уровень холестерина, курение и фибрилляция предсердий, то есть нарушение сердечного ритма.

Действительно ли инсульт «помолодел»

Невролог также не подтвердил утверждение о резком росте числа инсультов у россиян в более молодом возрасте. Однако, по его словам, причина у этого вовсе не секс. При этом специалист допустил, что на здоровье пациентов могут влиять ожирение, сахарный диабет, недостаток физической активности и последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

«Болезнь помолодела только из-за одной причины — это коронавирус. Поскольку при коронавирусе возникает такое состояние, как цитокиновый шторм, в крови оказывается очень большое количество D-димера. Это вещество, которое содержится во многих клетках крови, в том числе и иммунных, но больше всего содержится в тромбоцитах», — отметил эксперт.

COVID-19 связан с повышенным риском сосудистых осложнений, включая инсульт, особенно у пациентов, перенесших тяжелое течение заболевания. Однако связывать все случаи инсульта среди людей среднего возраста только с коронавирусом нельзя. Значение имеют образ жизни, хронические заболевания, наследственность и своевременность обследований.

«Еще инсульт молодеет из-за ожирения, возможных ранних инфарктов. Инфаркты ведут к тому, что часто сопровождаются пожизненным нарушением ритма, а нарушение ритма — это прямая дорога к инсульту», — объяснил специалист.

Почему при инсульте нельзя терять время

Как пояснил врач, одной из причин ишемического инсульта может стать тромб, который перекрывает кровоснабжение участка головного мозга. В зоне поражения нейроны начинают страдать от нехватки кислорода и питания.

Специалист подчеркнул, что в такой ситуации особенно важно как можно скорее доставить пациента в больницу. Чем быстрее начнется лечение, тем выше вероятность сохранить функции мозга и уменьшить тяжелые последствия приступа

«Если оказать помощь незамедлительно, то больной, если прошло не слишком много времени, скорее всего, полностью восстановит все свои функции. То есть привозят больного в тяжелом состоянии, если ему помощь окажут в течение одного-четырех часов, он буквально у вас на глазах придет в себя и скажет: „Ой, извините, а что здесь делаю?“ Он будет в полном сознании и полностью адекватный», — рассказал Хорошев.

Как распознать инсульт

Заподозрить инсульт можно по внезапной асимметрии лица, слабости или онемению руки и ноги с одной стороны тела, нарушению речи, потере равновесия, ухудшению зрения или резкой необычной головной боли.

При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Ждать, что состояние пройдет самостоятельно, опасно: при инсульте клетки мозга начинают погибать в течение нескольких минут, а промедление увеличивает риск тяжелой инвалидности и смерти.

