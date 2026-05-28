В Москве возбудили уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*

Его дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко* возбудили в Москве. Его подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, Бабченко дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента. После этого, находясь за пределами России, он продолжил публиковать материалы без обязательной маркировки в соцсети.

В СК заявили, что опубликованные материалы не сопровождались указанием на то, что они созданы или распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Противоправную деятельность фигуранта, по данным ведомства, выявили в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб. Бабченко планируют заочно предъявить обвинение и избрать ему меру пресечения в ближайшее время.

Минюст России внес Аркадия Бабченко в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Причиной этого стали сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины и распространение недостоверной информации о решениях и политике российских органов власти.

До этого, в 2020 году, Росфинмониторинг включил Бабченко в список террористов и экстремистов. МВД России объявило журналиста в международный розыск в январе 2023 года.

Сам Бабченко в сентябре 2023 года заявлял, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против него уголовное дело. По его словам, после пересечения украинской границы его должны были задержать и направить в Лукьяновское СИЗО. Журналист предполагал, что причиной могли стать его резкие высказывания в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского.

В СБУ тогда опровергали информацию о возбуждении дела. Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства писали, что там удивлены заявлением Бабченко.

Широкую известность журналист получил после инсценировки собственного убийства в Киеве в 2018 году, проведенной при участии СБУ. Тогда в соцсети появились кадры якобы погибшего Бабченко, после чего он больше суток скрывался, а затем появился публично и сообщил, что убийство было постановочным.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.

** — включен в реестр иностранных агентов РФ