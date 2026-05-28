Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Казани выросло до 16 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Число пострадавших при столкновении двух автобусов на Горьковском шоссе в Казани увеличилось до 16 человек. Об этом 28 мая сообщил источник 5-tv.ru.

«Шестерых человек госпитализировали, еще десять получили амбулаторную помощь», — уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть четверо детей.

ДТП произошло утром 28 мая. После столкновения одно из транспортных средств задымилось. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На прошлой неделе смертельная авария произошла в Челябинской области. Участниками страшного ДТП стали пермские баскетболисты, которые возвращались после соревнований домой. Микроавтобус с игроками вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью». Водитель погиб. Пострадали восемь спортсменов, их доставили в больницу для оказания помощи. Члены команды возвращались домой после триумфального успеха на Чемпионате России.

