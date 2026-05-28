Грушко: у НАТО нулевые шансы на захват Калининграда

Дипломат заявил, что Россия располагает незатратными, но очень эффективными средствами защиты.

Замглавы МИД России Александр Грушко оценил как нулевые шансы Североатлантического альянса на реализацию сценария блокады или захвата Калининградской области. Об этом он заявил в интервью RT.

«Я оцениваю их как нулевые», — сказал Грушко.

По словам дипломата, в военной среде альянса должны отдавать себе отчет в последствиях возможной эскалации вокруг российского эксклава. Он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий, имея в арсенале все необходимые ресурсы для обороны региона.

«У нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Грушко констатировал, что Балтийское море стремительно превращается в арену конфронтации. Регион перенасыщен военной активностью, на постоянной основе там размещаются силы бригадного уровня в Польше и странах Балтии, а разведывательная деятельность становится все более интенсивной.

Поводом для комментария послужили заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который назвал атаку на Калининград силами НАТО демонстрацией решительного настроя прибалтийских стран.

