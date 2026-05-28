При столкновении двух автобусов в Казани пострадали десять человек

Два автобуса столкнулись в Казани, пострадали десять человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Среди раненых — четверо детей.

На Горьковском шоссе в Казани произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате столкновения пострадали десять человек, в том числе четверо детей.

Как стало известно 5-tv.ru, после аварии одно из транспортных средств начало дымиться. На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее в Нижегородской области два человека пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим граждан КНДР. Авария произошла на трассе М-12 «Восток» по пути в Татарстан. В транспортном средстве находилось 40 человек. Двое из них в результате инцидента пострадали. Им оказана помощь на месте.

На прошлой неделе смертельная авария произошла в Челябинской области. Участниками страшного ДТП стали пермские баскетболисты, которые возвращались после соревнований домой. Микроавтобус с игроками вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью». Водитель погиб. Пострадали восемь спортсменов, их доставили в больницу для оказания помощи.

