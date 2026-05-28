Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Москва придает большое значение союзническим отношениям с Баку. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Соседнее государство сегодня отмечает День независимости. Российский лидер подчеркнул, что стратегическое партнерство отвечает интересам двух стран и идет в русле обеспечения стабильности на Южном Кавказе и Каспии.

Владимир Путин также отметил успехи Баку в экономической и социальной сферах, а также его авторитет на международной арене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ с Днем пограничника. Глава государства отметил, что на протяжении всей истории защитники рубежей отстаивали интересы страны, верой и правдой служили Родине.

В ходе специальной военной операции российские пограничники доказывают свой профессионализм, бесстрашно действуя в сложных ситуациях. Путин почтил память хранителей рубежей, павших смертью храбрых.

