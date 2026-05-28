Экономическое развитие и филиал «Сириуса»: что обсудили Путин и Токаев в Астане

Сотрудничество России и Казахстана — очень насыщенное и включает в себя десятки соглашений.

В Казахстане большой политический день. Программа визита очень насыщенная. У Москвы и Астаны много точек соприкосновения. Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику республики. И вот сегодня президенты подписывают 16 новых соглашений. Одно из них касается строительства на территории республики АЭС.

За ходом визита следит корреспондент «Известий» Виктор Синеок, он передает из Астаны.

Кортеж Владимира Путина в сопровождении мотоциклистов. Церемония официальной встречи началась. Российский президент прибыл ко Дворцу независимости. На синей ковровой дорожке его встретил президент Казахстана.

По задумке принимающей стороны, после этого должен был последовать самый яркий момент визита. В небе должны пронестись истребители

Можно считать, что первые переговоры состоялись здесь, у Дворца независимости, на синей ковровой дорожке. Президенты не теряют времени.

Рев двигателей шести истребителей Су-25 казахстанских ВВС в итоге заглушил слова. В небе повис огромный российский триколор.

Представление делегаций прошло уже внутри здания. При рукопожатии с делегациями Токаев каждому широко улыбался. Потом прозвучали гимны. И сразу — к переговорам.

«Программа нынешнего визита объемная, насыщенная. Уверен, что мы, мы уже начали эту работу еще вчера вечером, и сейчас вот в узком составе. Нам с вами предстоит принять важные совместные заявления. Вы упомянули о нем — о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана», — заявил Владимир Путин.

Других подробностей встречи Путин не открыл. Она прошла в закрытом формате. Но совершенно точно двум странам есть о чем поговорить. Идет работа по всем направлениям, развивается экономическое сотрудничество.

— Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая.

— Первое место в Европе.

— Ну да. Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. У них самих не все в порядке.

А вот между Россией и Казахстаном нет неразрешимых вопросов. Глава МИД этой страны рассказал нам подробности.

«По многим вопросам мировой повестки у нас нет никаких проблем. В целом спорных вопросов, которые вызывают проблемы, нерешаемых, таких нет», — отметил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

В Казахстане планируют открыть свое отделение образовательного центра «Сириус» — событие, о котором оба президента хотели отдельно сказать.

— Работа с талантами, поиск талантливых детей. их подготовка как в России, так и в Казахстане — это сотрудничество по линии «Сириуса».

— Да, я заготовку сделал специально, буду об этом говорить на пресс-конференции.

— Отлично, вас это заинтересовало.

Проект действительно важный и амбициозный. Министр просвещения рассказал подробности.

«В течение двух-трех лет центр будет построен. Но уже сейчас идет большая работа, в том числе по согласованию программ, организация различных конкурсов, конференций», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Из России сюда для восстановления популяции привезли даже амурских тигров — четырех кошек, у которых перед отправкой проверили ДНК. Оно полностью совпадает с ДНК хищников, что раньше жили в Казахстане.

«Находятся сейчас на карантине, за ними будет осуществляться постоянный мониторинг. Ученые сопровождают, и казахская сторона, и наши российские ученые», — поделился министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

И еще один очень важный в нынешнее время момент — военно-техническое сотрудничество.

«У России и Казахстана есть программа взаимодействия стратегического характера. Она включает новейшие виды вооружений, такие как авиационная техника, средства ПВО», — отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

70 крупных проектов, десятки перспективных. Сотрудничество между Россией и Казахстаном очень насыщенное. В присутствии президентов здесь подписали солидный пакет соглашений.

