Застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka россиян разместили в отелях

Туроператоры ищут способы вернуть туристов домой.

Российские туристы, столкнувшиеся с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, размещены в гостиницах и ожидают информации о новых вылетах. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Авиакомпания скорректировала ряд рейсов в Россию, в том числе из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. Ранее в Росавиации пояснили, что дополнительные разрешения на полеты Air Anka действовали только до 25 мая, а новые заявки не были согласованы с турецкой стороной.

Директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева сообщила, что часть туристов уже удалось отправить в Россию резервными рейсами. По ее словам, для каждого клиента подбираются индивидуальные варианты возвращения.

В компании Anex добавили, что отдыхающим предлагают бесплатно продлить проживание в отелях, а туристам, которые еще не вылетели из России, — перенести поездку на другие даты или оформить возврат средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на курортах Турции, Европы и России рестораны начали вводить новые дополнительные сборы для посетителей. Теперь туристам приходится доплачивать не только за обслуживание, но и за дополнительные тарелки, посуду и даже принесенные с собой продукты.

