SHAMAN выпустил песню «Россия-мама»: в клипе иноагенты запели по его указке

Тайна загадочной папки раскрыта.

SHAMAN (Ярослав Дронов) представил новый патриотический клип «Россия-мама», в котором с помощью искусственного интеллекта «оживил» голоса уехавших из страны иноагентов и заставил их петь о величии Родины. Об этом музыкант рассказал в Telegram-канале.

«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать «Россия-мама», — написал Ярослав Дронов.

Главная интрига последних дней разрешилась: таинственная папка, с которой исполнитель стоял у посольства США и на Красной площади, перекочевала в сюжет видео. В клипе артист предстает в роли принципиального сыщика. Он методично раскладывает на столе документы, словно собирая улики на внутренних врагов. Сам Дронов назвал работу «вызовом огня на себя».

«Клип и песня — это вызов огня на себя. Они говорят, что русские не правы и наши действия иррациональны. Любое зло, которое приходит к нам извне, мы победим, как это делали наши предки, наши деды, наши отцы и как это делаем мы», — заявил Дронов корреспонденту 5-tv.ru.

Премьера песни уже доступна на всех ключевых цифровых витринах страны. Ранее артист неоднократно намекал на громкие разоблачения в своих соцсетях.

SHAMAN в течение трех дней интриговал поклонников содержанием некой секретной папки. То, что изначально выглядело как загадочное предупреждение, превратилось в полноценный тизер, который подвел аудиторию к премьере клипа «Россия-мама».

Дронов 25 мая приехал прямиком к зданию посольства США на Новинском бульваре. На кадрах SHAMAN стоял на фоне американского диппредставительства, сжимая в руке картонную папку для бумаг. Артист сообщил, что некие люди требовали от него тишины и даже предлагали деньги, лишь бы информация не стала публичной.

Поклонники тут же начали гадать, о каких именно фамилиях идет речь. Выдвигались версии — от списка спонсоров ВСУ до отечественных иноагентов, но Дронов не подтвердил ни одну из догадок.

Во второй день SHAMAN записал новое видео, где перешел от абстрактных намеков к конкретике. Артист дал понять, что информация в папке настолько невыгодна недоброжелателям, что те пытаются решить вопрос деньгами.

Затем, 27 мая, певец появился на Красной площади под моросящим дождем, прямо у стен Кремля. На нем был строгий костюм со значком российского триколора на лацкане. В одной руке — микрофон, в другой — та самая, уже ставшая легендарной, папка. На заднем плане слышен бой курантов.

