Россия и Казахстан подписали соглашения о строительстве АЭС в республике

Документы закрепляют основные принципы и условия взаимодействия сторон в рамках реализации проекта АЭС.

Россия и Казахстан подписали соглашения о сотрудничестве по проекту строительства атомной электростанции на территории республики, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования работ. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Астаны.

Соглашения закрепляют основные принципы и условия взаимодействия сторон в рамках реализации проекта АЭС, а также механизмы финансирования строительства за счет российского экспортного кредита.

Документы подписали председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор Росатом Алексей Лихачев.

«Будем стараться успеть это сделать в текущем десятилетии», — сказал Лихачев журналистам в ответ на вопрос о сроках заливки «первого бетона» в основание станции.

Росатом в 2025 году подписал с Казахстаном дорожную карту по строительству двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Российская госкорпорация также была выбрана лидером международного консорциума, который займется реализацией проекта.

В августе 2025 года возле поселка Улкен начались исследовательские работы на площадке будущей станции. Строящаяся АЭС получила название «Балхаш».

