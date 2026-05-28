«Не умею останавливаться»: Сергей Сафронов об алкоголизме
Иллюзионист Сергей Сафронов назвал себя алкоголиком и рассказал о запоях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Артист считает алкоголизм неизлечимым заболеванием.
Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Подробностями он поделился в интервью телеканалу «Москва 24».
Иллюзионист признался, что долгое время не мог контролировать употребление спиртного и называл себя алкоголиком.
«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — сказал Сафронов.
По словам артиста, он считает алкоголизм неизлечимым заболеванием. При этом Сафронов отметил, что три года назад полностью отказался от спиртного и избегает алкоголя. Он также рассказал, что справиться с зависимостью ему помогла супруга Екатерина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Сафронов поделился личной и глубоко эмоциональной историей, связанной с борьбой с онкологическим заболеванием. Ключевую роль в восстановлении шоумена сыграл его лечащий врач, которого иллюзионист назвал настоящим волшебником. Артист рассказал, что одна фраза, сказанная специалистом, кардинально изменила его внутреннее состояние.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.