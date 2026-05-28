Подаренных Россией Казахстану амурских тигров поместили под карантин

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За животными наблюдают ученые и из России, и из Казахстана.

Амурские тигры, которых Россия передала Казахстану в рамках программы восстановления популяции, находятся на карантине. Об этом обозревателю «Известий» Виктору Синеоку сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Они находятся на карантине. За ними будет осуществляться постоянный мониторинг. Ученые сопровождают и с казахстанской стороны, и наши российские ученые. То есть это постоянно, 24 на семь», — пояснил Козлов.

Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров в рамках международной программы по восстановлению популяции редкого хищника. Передача тигров стала частью совместного плана Москвы и Астаны по возвращению этих животных в дикую природу Казахстана. Россия передала двух взрослых амурских тигров и двух тигрят, которых ранее отловили в Хабаровском крае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чугуевском округе Приморского края поймали амурского тигра, который ранее напал на человека. Поймать хищника удалось в селе Березовка. При осмотре у животного выявили ранение в области спины, что могло стать причиной его агрессивного поведения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.