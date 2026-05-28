Песков: в России готовы принять Уиткоффа и Кушнера при первой возможности

Точные сроки визита политиков в Москву не назвали.

В России сохраняют готовность принять спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера при первой же возможности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков корреспонденту Life.ru.

«Как только они будут готовы — мы будем рады их увидеть, мы действительно ждем их приезда. Как только им позволит время», — сказал Песков.

По его словам, принципиальных препятствий для организации визита нет.

В свою очередь, в российском МИД уточнили, что жесткой договоренности о визите еще нет, хотя в Москве и получали соответствующий сигнал. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию, заявил, что трехсторонние переговоры между Штатами, Украиной и Россией сейчас фактически не ведутся.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще в начале мая помощник российского лидера Юрий Ушаков также допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшие недели.

