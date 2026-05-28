Токаев: между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков

Укрепление связей с Москвой остается для Астаны одним из ключевых приоритетов.

Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во время встречи с президентов России Владимиром Путиным в Астане.

«Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов, есть, присутствует позитивная динамика», — заявил он.

По словам Токаева, Москва и Астана продолжают расширять сотрудничество, дополняя его новыми инициативами и совместными проектами. Он отметил, что укрепление связей с Россией остается для Казахстана одним из ключевых приоритетов.

Президент также обратил внимание на значение совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства, которое стороны приняли в ходе переговоров. По его словам, документ отражает характер отношений между двумя государствами и подтверждает настрой на дальнейшее развитие партнерства.

Государственный визит Владимира Путина в Казахстан продлится три дня. На 28 мая, помимо основного раунда переговоров, в графике значился и неформальный обед президентов тет-а-тет. Помимо двусторонней повестки, Владимир Путин примет участие в ключевых мероприятиях Евразийского экономического союза.

