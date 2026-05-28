Ученые заявили о самом сильном замедлении вращения Земли за 3,6 миллиона лет

Главной причиной назвали стремительное таяние полярных ледников.

Вращение Земли стало замедляться с такой скоростью, которой не наблюдалось на протяжении последних 3,6 миллиона лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является „беспрецедентной“ за 3,6 миллиона лет геологической истории. На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в материале.

Чтобы выявить столь поразительную аномалию, специалисты обратились к далекому прошлому. Они проанализировали химический состав окаменевших оболочек одноклеточных морских организмов, тысячелетиями копившихся на океанском дне.

Эти микроскопические останки, словно природная летопись, позволили вычислить колебания уровня моря в разные геологические эпохи и на базе этих показателей восстановить скорость вращения планеты.

Ученые установили, что главным двигателем нынешнего торможения выступает таяние полярных ледников, спровоцированное глобальным изменением климата. Вода, которая раньше была сосредоточена в ледяных шапках у полюсов, теперь перераспределяется ближе к экватору, меняя динамику вращения Земли.

