Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения СВО
Москва рассчитывает на скорейшее завершение конфликта.
Президент России Владимир Путин ясно обозначил условия завершения специальной военной операции. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил бывший премьер-министр Сергей Степашин.
По его словам, совершенно очевидно, какое завершение вооруженного конфликта устроит российскую сторону. Речь идет о сохранении в составе России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе России», — сказал Степашин.
Экс-председатель правительства также добавил, что Москва при этом рассчитывает на скорейшее завершение конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что через десять лет конфликт на Украине закончится. При этом лидер киевского режима Владимир Зеленский распорядился начать подготовку страны к военному противостоянию продолжительностью еще два-три года.
