«Привлекательная цель»: куда комары кусают чаще всего

Биолог Хряпин: комары чаще всего выбирают для укусов область головы

Российские регионы переживают массовое нашествие кровососущих.

Комары чаще всего выбирают для укусов область головы. Об этом в комментарии aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.

Специалист объяснил, что ключевую роль играет углекислый газ, который человек выдыхает через рот и нос.

«Голова является более привлекательной целью просто потому, что мы выдыхаем углекислый газ из ротовых и носовых отверстий. Вокруг нашей головы создается некое облачко углекислого газа, которое привлекает комаров», — пояснил специалист.

Кроме того, по словам Хряпина, именно голова часто остается наименее защищенной частью тела, особенно в теплое время года.

«Если зачастую остальные части тела мы можем защитить одеждой в той или иной степени, то голова чаще всего остается открытой: лицо, шея, уши и так далее», — добавил Хряпин.

Эксперт отметил, что сочетание запаха выдыхаемого воздуха и доступности кожи делает область головы основной целью для насекомых.

Российские регионы переживают массовое нашествие комаров и мошек. Врачи напоминают: комары переносят опасные инфекции. Поэтому необходимо обязательно использовать защиту.

Полчища комаров появились сразу в нескольких областях — Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской. Аномалия — и в Подмосковье, и в Башкирии.

