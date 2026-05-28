Опубликовано видео обстановки в Астане перед переговорами Путина и Токаева

У здания продолжаются последние репетиции парадного расчета.

Во Дворце независимости в Астане завершили подготовку к переговорам президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Видео с места событий 28 мая опубликовал корреспондент 5-tv.ru.

На кадрах внутреннее убранство дворца: в зале уже размещены флаги двух стран и расстелена синяя ковровая дорожка. У здания продолжаются последние репетиции парадного расчета — военнослужащие отрабатывают церемониальные элементы перед встречей лидеров.

Государственный визит Путина в Казахстан продлится три дня. На 28 мая запланировали переговоры на высшем уровне, а также неформальный обед президентов в формате тет-а-тет.

Кроме того, российский лидер примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая. Самолет президента России приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане, где его лично встретил Токаев вместе с почетным караулом.

