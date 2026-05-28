Между Россией и Танзанией запустят прямые авиарейсы

Полеты из Дар-эс-Салама стартуют 2 июля.

Национальный авиаперевозчик Танзании Air Tanzania впервые в истории получил официальное разрешение на выполнение регулярных рейсов в Россию. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин.

«Росавиация получила заявку национального авиаперевозчика Танзании — Air Tanzania — на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам — Москва», — заявил глава Минтранса.

По словам Никитина, предварительная дата первого вылета — 2 июля. Лайнеры Boeing 787 Dreamliner будут отправляться в столицу России трижды в неделю. Правда, окончательное решение о старте продаж примут при достижении минимально необходимой коммерческой загрузки. Министр отдельно поблагодарил танзанийскую сторону за конструктивные переговоры и добавил, что ведомство продолжит расширять географию международного авиасообщения в интересах российских и зарубежных пассажиров.

Этому событию предшествовали межгосударственные консультации. Еще 5 апреля министр транспорта Танзании Макаме Мняа Мбарава заявлял, что политическое решение об организации прямых рейсов уже принято, и стороны работают над техническими деталями в соответствии с международными стандартами.

