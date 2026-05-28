Как две капли молока: впервые в России клонированная корова родила здорового теленка

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

Научные эксперименты показали: генетическую копию можно встроить в обычную сельскохозяйственную жизнь.

Ставить молочные рекорды сегодня готовятся хозяйства на Кубани. А помогают им в этом ученые. Они совершили, без преувеличения, открытие национального масштаба. Впервые в России клонированная корова дала полностью здоровое потомство. Новую «Звездочку» российской науки увидел корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Они слизаны «под копирку». Десять отличий с трудом можно найти. Три уникальных копии.

— Это та же Звездочка, только Милка. Это тоже Звездочка, только Искорка.

И это тоже Звездочка. Та самая, единственная и повторимая.

Эти телята абсолютно одинаковые, потому что, по сути, это одна и та же корова. Животные клонированные, и тут уж не скажешь, где реплика, а где оригинал. Тот же окрас, это же пятнышко на голове — на том же месте. Только вот характер у клонов разный.

Та, что Милка, — строптивая. Искорка — ласковая, почти такая же, как старшая сестра. А главная Звездочка на коровнике сейчас весит 700 килограммов, хотя всего два года назад выглядела совсем иначе.

Она первая клонированная корова на Кубани. Выносила ее сурогатная мама. А в качестве генетической выбрали рекордсменку — буренку, которая по 18 тонн молока в год давала. Вот и три сестры, как три капли молока, теперь похожи. Они все родом из одной пробирки. Возможно, даже из этой.

«Их нельзя доставать, потому что они разморозятся на самом краешке. Получается маленькая клетка — около 200 микрометров», — рассказала ветеринарный врач-эмбриолог Маргарита Заводовская.

Инструменты, которые требуются для клонирования, тоньше волоса. Размер «будущих-прошлых» коров меньше песчинки.

«Каждая неделя у нас с клонированием. Поэтому, конечно, это всегда интересно. Это всегда по-разному. Каждый эмбрион — со своей душой», — поделилась ветеринарный врач-эмбриолог Екатерина Семенова.

Эксперимент команды кубанских ученых подтвердил неоспоримый факт: генетическую копию можно встроить в обычную сельскохозяйственную жизнь. И возможно, когда-то это изменит агробизнес. Хотя идеологи смотрят дальше и выше — куда-то за горизонт, прямо в космос.

«Предположим, нашим потомкам необходимо будет заселить некую планету. Как это сделать? Заселить ее биологическими существами. Подлетает космический корабль к какой-то планете, датчики срабатывают — планета пригодна для жизни. Запускаются инкубаторы, появляются живые, ну, скажем так, новорожденные», — пояснил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Виктор Погребняк.

Но, пожалуй, главная в этой истории — «четвертая», та, которая тоже «еще одна Звездочка».

«Это обычный теленок, только рожденный клонированной коровой», — рассказал эмбриолог Петр Икономов.

И самое важное для ученых то, что клонированная мать и ее неповторимая дочь абсолютно здоровы.

«Теперь у нас есть специальное оборудование, есть протокол, необходимые препараты, которые нам позволяют успешно получать жизнеспособное клонированное потомство», — отметил старший научный сотрудник кафедры биофизики МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Яковенко.

За обновленными клонами пока что наблюдают. Живут они не под копирку, а иногда заходят в вольер к «старшей» — перекинуться парой «му» да пободаться.

Что же касается удоя, то пока первый клон дает около 30 литров молока. Это не запредельные цифры. Генетический потенциал выше, и, возможно, очень скоро он раскроется в новых повторах очередной Звездочки, когда та снова появится на свет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.