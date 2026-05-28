Гранатомет и дымовая завеса: как наземные беспилотники помогают бойцам СВО

© РИА Новости/Сергей Бобылев

Там, где может пройти робот, не нужно рисковать солдатом.

Подвиги вдохновляют наших бойцов на передовой в зоне спецоперации. Продвигаться вглубь вражеской обороны им помогают наземные беспилотники. А чтобы роботы были еще более эффективны и не заметны для отрядов ВСУ, применяют новую тактику. Все увидел корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Эту уникальную тактику разработали специалисты центра подготовки операторов НРТК Южной группировки войск. На марше — целая колонна роботизированной техники. У каждого в бою своя задача. Но все вместе они подавляют противника и на земле, и в воздухе.

На передовой НРТК идут в строго определенном порядке. Первой идет машина разминирования — она очищает территорию от мин противника. Следом — боевая машина, оборудованная автоматическим гранатометом. Далее — НРТК с установленной системой РЭБ, которая подавляет вражеские дроны. И замыкает колонну НРТК, на которой установлены дымовые мины, которые маскируют передвижение колонны.

Операторы, которые управляют техникой, находятся глубоко под землей, в нескольких километрах от места боя. Это командный центр. Здесь бойцы получают картинку с дрона, который сопровождает наземных роботов. Он же помогает наводить орудия.

Автоматический гранатомет работает по площади, поражая живую силу противника. Но вместо него можно установить и пулемет, если место действия — городские улицы.

«НСВТ — это более убойная. Калибр 12,7 — он пробивает, прошивает. Может жути навести. Это привлечение внимания всех противников на эту технику», — рассказал «Механик».

А пока противник отвлечен на борьбу с роботом, пехота проходит в тыл. Это делает штурм гораздо эффективнее и безопаснее для бойцов.

«Основная задача этих роботов — помочь нашим войскам. А самая главная задача — беречь нашего солдата. Там, где мы можем и должны применять робота, не должен идти солдат», — подчеркнул старший офицер отдела подготовки специалистов НРТК ЮВО Сафар Гусейнов.

И речь не только о боевых качествах этих роботов. Они берут на себя и много другой полезной работы. Например, подвоз провизии и боекомплекта на передовые позиции — туда, куда пешим ходом идти очень рискованно. Да и чтобы доставить такое количество груза за раз, нужен целый взвод такелажников.

«Эти везут как минимум 200 килограммов на себе сверху и за собой еще могут 400-500 тащить на прицепе. Подвозим боекомплект, вывозим раненых. Чтобы работа была совместная», — добавил «Механик».

Параллельно в центре подготовки работает специалист, направленный сюда заводом-изготовителем НРТК «Курьер». Он отслеживает все нюансы боевой работы техники, чтобы передать информацию конструкторам, которые постоянно дорабатывают и улучшают платформу.

«Улучшаем качества ходовой части, потому что грунт, неровности — все это очень сильно влияет на износ. Прорабатываем материалы, либо улучшаем саму конструкцию», — сообщил представитель завода-изготовителя НРТК «Курьер» с позывным «Оптимист».

Всего за полгода работы этот центр выпустил больше семисот специалистов, а это около 390 боевых расчетов. Они уже применяют полученные навыки на передовой, где уникальная тактика уже не раз показывала результат.

