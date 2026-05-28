Майская душегубка в плюс 35 градусов накрыла Британию, температурные рекорды фиксируются во Франции.

Пока западные спонсоры Украины продолжают говорить о военной поддержке Киева, Евросоюз все глубже погружается в собственный энергокризис.

Ситуацию обострила аномальная жара. Сильней всего страдает Британия. Там на железных дорогах плавятся рельсы. А партнеры Лондона, которые также продвигали зеленую повестку и отказывались от поставок российского топлива в ущерб собственной экономике, ждут попутного ветра. Именно от него сейчас во многом зависят цены на электроэнергию.

Вместе с ними растет и недовольство элитой Старого света. На улицах европейских столиц уже вспыхивают народные бунты. О том, как жара повысила градус общественного недовольства — корреспондет «Известий» Виталий Чащухин.

Вместо привычной сырости и прохлады — майская душегубка. Обычно дождливая Великобритания точно переехала на юг Европы — впервые с 1944 года 35,1 на градуснике.

— Раньше я смеялся над британцами, которые жалуются на жару, но беру свои слова назад. Я весь в поту, хотя я даже не на улице! Что вообще происходит?

А что происходит там, где и так вечная Ривьера? Во Франции побиты уже сотни температурных рекордов, впервые национальная система предупреждения сработала настолько рано — до наступления лета.

Бездомные на улице взбунтовались, требуя доступа к прохладным помещениям и медпомощи.

В соседней ФРГ тоже все стремительно накаляется. Немцы запасаются водой и включают на полную мощность свои кондиционеры. И в этом еще одна ловушка. Жара поднимает спрос на электроэнергию, растет промышленная нагрузка. И вот же еще напасть: зимой не хватало газа, летом — ветра. Германия снова в режиме климатической тревоги.

«Мы находимся в самом разгаре энергетического кризиса. Возобновляемые источники энергии дают больше защиты климата и больше независимости. Да, звучит красиво, только такой энергопереход стоит денег», — заявила экономист Ясмина Нойдеккер.

Зеленая энергетика в нужный момент резко просела — безветренная погода. В моменте генерация снижалась до экстремальных значений. Добирать пришлось углем и газом, что взвинтило оптовые цены сразу на 29%. У природы полный штиль, в энергополитике — полнейший провал.

Символы немецкого энергоперехода, которыми усеяна Германия. Только и остается молиться на них, чтобы привести их в действие. И избежать такого губительного для экономики страны простоя.

Да, если бы ветер еще включался именно по приказу свыше — тех самых правительств, которые и насаждают зеленую повестку. То есть привычные виды топлива в критические моменты безальтернативны. Резкий спад генерации — лучший индикатор того, что немцы все-таки просчитались.

«Энергетический переход нашего правительства — это однозначный провал. Вывод из эксплуатации атомной инфраструктуры Германии был огромной ошибкой», — заявил депутат Бундестага от парламентской группы «Альтернатива для Германии» Бернд Шаттнер.

Одним не дует, другим, возможно, нечем будет охлаждать свои реакторы. В этом смысле и у Франции никакого энергопревосходства. Аномальная жара может снова ударить и по ее атомной энергетике. Реки перегреваются или мелеют, производство приходится ограничивать.

«Атомная энергетика тоже не всесильна — ей критически нужна вода для охлаждения. Когда реки мелеют из-за жары и засухи, станции начинают сбиваться с режима», — пояснила эксперт МГЭИК Елена Максимович.

Рынок начинает бояться повторения именно таких последствий, и только на этих опасениях, по рыночным сводкам, растет стоимость в том числе квартальных контрактов.

Все это ставит перед Европой неприятные вопросы. И не столько о климате, сколько о цене собственных же решений. Особенно для Германии, где вместо дешевого трубопроводного российского газа она себе же назло впадает в новую зависимость: сначала от США, где на европейских бедах давно научились наживаться, а теперь и далекая Канада заполучила от немцев предварительное согласие на 20-летний СПГ-контракт.

«Германия, на 96% зависящая от СПГ из США, ищет пути диверсификации поставок. Здесь у Канады есть преимущество: ее газ почти вдвое дешевле американского», — отметил экономист Джефф Рубин.

В такой шаткой энергоконструкции любой погодный сбой автоматически будет превращаться еще и в страшный счет на миллиарды.

