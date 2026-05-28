Россиян ждет самое длинное рабочее лето за три года

Лето 2026 года станет самым длинным рабочим периодом за три года
Лето 2026 года станет для россиян самым продолжительным по числу рабочих дней за последние три года. Об этом РИА Новости сообщила руководитель департамента по работе с персоналом Российское общество «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней», — отметила эксперт.
По ее словам, в предыдущие годы летний график был менее загруженным. Так, летом 2025 года россияне работали 63 дня и отдыхали 29, а в 2024 году — 64 и 28 дней соответственно.
Богданова-Шемраева добавила, что самым напряженным месяцем станет июль: на него придется 23 рабочих дня и всего восемь выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, а число выходных составит девять и десять дней соответственно.
Ранее 5-tv.ru писал, что в июне 2026 года жителей Россия ждут длинные выходные в честь Дня России — отдых продлится с 12 по 14 июня включительно.
