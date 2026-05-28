Россиян ждет самое длинное рабочее лето за три года

Лето 2026 года станет самым длинным рабочим периодом за три года

Самым напряженным месяцем предстоящего лета станет июль. В этот период россиян ждут 23 рабочих дня и только восемь выходных.

Лето 2026 года станет для россиян самым продолжительным по числу рабочих дней за последние три года. Об этом РИА Новости сообщила руководитель департамента по работе с персоналом Российское общество «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней», — отметила эксперт.

По ее словам, в предыдущие годы летний график был менее загруженным. Так, летом 2025 года россияне работали 63 дня и отдыхали 29, а в 2024 году — 64 и 28 дней соответственно.

Богданова-Шемраева добавила, что самым напряженным месяцем станет июль: на него придется 23 рабочих дня и всего восемь выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню, а число выходных составит девять и десять дней соответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в июне 2026 года жителей Россия ждут длинные выходные в честь Дня России — отдых продлится с 12 по 14 июня включительно.

