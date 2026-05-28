Иран атаковал военную базу США в ответ на удар рядом с аэропортом Бендер-Аббас

При повторении инцидента исламская республика пообещала еще более решительную реакцию.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ответный удар по военной авиабазе США. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство Tasnim.

Атака стала реакцией на удары Соединенных Штатов по военному объекту у аэропорта Бендер-Аббас.

«Этот ответ является серьезным предупреждением, чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и, если она повторится, наш ответ будет более решительным», — процитировало агентство заявление КСИР.

Там также отметили, что ответственность за все последствия лежит на США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия Штатов сбила четыре иранских беспилотника-камикадзе и уничтожила установку для запуска дронов.

По информации американских СМИ, дроны исламской республики должны были нанести удар по торговому судну и кораблю Военно-морских сил США.

До этого агентство Reuters заявило, что Содиненные Штаты атаковали военный объект в Иране, который угрожал передвижению судов в Ормузском проливе.

