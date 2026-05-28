За ночь российские средства ПВО сбили 62 украинских беспилотника

ВСУ попытались атаковать шесть регионов РФ.

За ночь силы ПВО России сбили 62 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА. — Прим. ред.) самолетного типа», — проинформировало ведомство.

В министерстве уточнили, что дроны боевиков сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областей, Крымом, а также акваторией Азовского моря.

Территория России с начала специальной военной операции регулярно подвергается атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь повреждения получили 16 многоквартирных и 14 частных домов в разных районах города. Кроме того, пострадали 45 автомобилей.

