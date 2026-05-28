Хотел войти в историю: подросток убил семью перед шутингом в школе

В течение года злоумышленник изучал массовые расправы в учебных заведениях и интересовался оружием.

Британец Николас Проспер получил пожизненное заключение с минимальным сроком 49 лет за убийство матери, 16-летнего брата и 13-летней сестры. Расправа над семьей стала частью его плана устроить массовую стрельбу в школе, которую он когда-то посещал сам. Об этом сообщил ITV.

Преступление произошло 13 сентября 2024 года в городе Лутон в графстве Бедфордшир. На тот момент Просперу было 18 лет. Его жертвами стали 48-летняя мать Джулиана Фалькон, младший брат Кайл и сестра Жизель.

По данным полиции Бедфордшира, менее чем за сутки до убийств молодой человек приобрел ружье и патроны, использовав поддельное разрешение на оружие. После расправы над близкими он вышел из квартиры с заряженным ружьем и дополнительными боеприпасами, собираясь направиться в свою бывшую начальную школу.

Николас Проспер планировал убить десятки детей

Согласно обнародованному тексту приговора, подготовка к нападению продолжалась около года. Проспер изучал массовые убийства в учебных заведениях, интересовался оружием и собирал информацию о школе Святого Иосифа, где учился в детстве.

Следствие установило, что он выяснял распорядок дня в образовательном учреждении, изучал расположение помещений и намеревался попасть в класс к самым маленьким детям. Его целью было убийство 34 человек, включая 30 школьников в возрасте четырех-пяти лет.

В суде прозвучало, что Проспер стремился прославиться как организатор самой масштабной школьной бойни в Великобритании. Он ориентировался на преступников, совершавших массовые нападения в США, и хотел превзойти их по числу жертв.

Дату нападения он также выбирал заранее. По данным суда, молодой человек решил совершить преступление в пятницу, 13 сентября, поскольку считал эту дату более подходящей для задуманного.

Мать сорвала план нападения на школу ценой жизни

План Проспера начал рушиться еще в квартире семьи. Суд установил, что Джулиана Фалькон проснулась раньше, чем ожидал сын, и поняла, что у него есть оружие.

Между матерью и сыном произошла борьба. После этого Проспер убил женщину, а затем расправился с проснувшимися братом и сестрой. Соседи услышали шум и вызвали полицию.

В полиции Бедфордшира подчеркнули: вмешательство семьи заставило преступника действовать раньше намеченного времени. Он покинул квартиру за несколько часов до начала занятий в школе, из-за чего не смог сразу реализовать задуманное нападение.

Правоохранители отмечали, что Джулиана, Кайл и Жизель, пытаясь остановить вооруженного родственника, фактически спасли жизни детей, которых он собирался атаковать.

Вооруженный убийца скрывался в кустах возле школы

После убийства семьи Проспер направился в сторону школы Святого Иосифа. При себе у него были заряженное ружье и десятки патронов.

Однако на улицах уже находились полицейские, прибывшие после вызова соседей. Кроме того, преступник понял, что образовательное учреждение еще закрыто и детей внутри нет.

Проспер спрятал ружье и боеприпасы в кустах, а сам более двух часов скрывался от правоохранителей. Около 08:00 он вышел к дороге, где его заметили сотрудники полиции. При задержании у молодого человека обнаружили нож.

Позднее следователи нашли спрятанное оружие и боеприпасы. Изучение электронных устройств, интернет-запросов и записей Проспера позволило установить масштаб подготовки к несостоявшемуся нападению.

Следователи раскрыли пугающую подготовку к бойне

Расследование показало, что Проспер не действовал импульсивно. Он заранее изучал способы получения оружия, подготовил качественную подделку разрешения и смог убедить продавца передать ему ружье.

Кроме того, молодой человек собирал сведения о массовых убийствах, просматривал жестокие материалы и заранее подобрал одежду, в которой намеревался совершить нападение. По версии следствия, внешний образ должен был стать частью его будущей «известности».

После задержания он рассказал специалисту по психическому здоровью, что собирался убить членов семьи во сне, затем прибыть в школу утром и открыть стрельбу по ученикам и педагогам. Завершить нападение он намеревался самоубийством.

В официальном тексте приговора отмечается, что Проспер не испытывал ненависти к матери, брату и сестре. Их убийство было включено в его план как часть сценария массовой расправы, который он стремился повторить по образцу известных зарубежных преступлений.

Суд отправил Николаса Проспера в тюрьму

В феврале 2025 года Николас Проспер признал вину по трем эпизодам убийства, незаконному приобретению огнестрельного оружия, хранению оружия с целью поставить жизни людей под угрозу и ношению холодного оружия.

В марте того же года Суд короны Лутона назначил ему пожизненное заключение. Минимальный срок, который преступник должен провести в тюрьме до получения права просить об освобождении, составил 49 лет.

Судья Бобби Чима-Грабб заявила, что Проспер намеревался обрушить катастрофу на жителей Лутона. По ее словам, действия подсудимого были расчетливыми и эгоистичными, а главной целью стало желание добиться известности через гибель маленьких детей.

Семья погибших требовала справедливости

Отец погибших детей Рэймонд Проспер в обращении к суду заявил, что после произошедшего потерял не только жену и двух младших детей, но и старшего сына, совершившего преступление.

Полиция Бедфордшира призвала запомнить не имя убийцы, стремившегося к славе, а его жертв — Джулиану, Кайла и Жизель. Представители ведомства также отметили, что за годы службы не сталкивались с преступником, способным на настолько жестокий и тщательно продуманный план при полном отсутствии раскаяния.

Дело вызвало отдельные вопросы к правилам продажи оружия в Великобритании. После выяснения обстоятельств покупки ружья комиссар полиции и преступности Бедфордшира обратился к властям с просьбой пересмотреть законодательство, связанное с продажей и передачей огнестрельного оружия.

Почему Проспер не получил пожизненный срок

После приговора наказание Проспера попытались ужесточить. Дело передали в Апелляционный суд, где рассматривался вопрос о назначении ему пожизненного заключения без возможности когда-либо выйти на свободу.

В июле 2025 года суд отказался увеличивать срок. Судьи признали преступления чрезвычайно тяжкими и отметили: если бы Просперу на момент убийств исполнился 21 год, ему, вероятно, назначили бы пожизненное заключение без возможности освобождения.

Однако преступник совершил убийства в 18 лет. Суд пришел к выводу, что установленный законом особый порог для назначения самого жесткого наказания молодым преступникам в этом случае не преодолен.

