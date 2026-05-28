США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом

Ведомство назвали террористическим и обвинили в связях с КСИР.

Вашингтон ввел ограничения против недавно сформированного Тегераном ведомства по контролю судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

«В список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц управления по контролю за иностранными активами внесена следующая организация: управление по делам Персидского пролива, Иран», — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что созданный властями исламской республики орган является террористическим и имеет связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Специальный регулятор по вопросам Ормузского пролива учредил Высший совет нацбезопасности ИРИ 18 мая. Созданное ведомство занимается определением маршрутов для торговых и гражданских судов, а также устанавливает тарифы за их проход.

Ранее американские военные уничтожили иранскую установку для запуска беспилотников и сбили четыре дрона, которые готовились нанести удары по военному кораблю США. До этого Вашингтон поразил ракетные установки и катера на юге ИРИ.

