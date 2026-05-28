Загадочное явление: в Гидрометцентре оценили шанс увидеть шаровую молнию летом

Несмотря на то, что вероятность появления шаровых молний в летний сезон возрастает, увидеть это редкое явление практически невозможно. Об этом в беседе с ТАСС сообщила сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«Это летнее явление возникает, когда много гроз. И теоретическая вероятность встречи возрастает. Но она возрастает от нуля до 0,01%», — заявила эксперт.

Синоптик отметила, что из-за низкой статистики наблюдений ученые до сих пор не могут их изучить. По ее словам, попытки воссоздать шаровую молнию в лабораториях не привели к успеху. Макарова также подчеркнула, что такие молнии появляются во время грозы в условиях высокой напряженности электрического поля.

При этом представитель Гидрометцентра предупредила, что молнии представляют угрозу. Так, зафиксирован случай гибели ученого, впервые описавшего это явление. Кроме того, люди обнаруживали повреждения от них в своих домах.

