В гляделки со злом: звезды на зеленой дорожке сериала «После Фишера. Инквизитор»
Режиссер посвятила кино всем сотрудникам МВД. Они единственные смогли понизить градус тревоги и очаровать стабильностью.
Ну что же, и без криков о том, куда дели Ванечку Янковского вечер не обошелся! Гостям явно было сложно смириться с тотальной «перестройкой» Фишера.
Правда, нервишки и бунт быстро укротила Юлия Снигирь. После появления этой богини среди голосов уже можно было услышать только восторженное: «Ааа, космос…Красотка!».
Кстати, теперь ее тандем с Сашей Петровым в сериале главный.
Впрочем, без светской сенсации тоже не обошлось — прямо за пару секунд до премьеры режиссеру от одного оперуполномоченного поступило предложение связать жизнь узами брака навсегда. Выдыхайте! Это был ее любимый жених.
В общем сегодня на Арбатской раут в честь премьеры сериала «После Фишера. Инквизитор» испарял странный флер и тревоги, и дикого спокойствия за свою же безопасность!
В какие игры играют Гухман и Верник, что не любит Юлия Снигирь, почему Владимир Канухин в пляжном виде на дорожке, чего не стесняются уже Саша и Вика Петровы, — об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.
Юлия Снигирь зависла в ожидании, пока часы пробьют восемь, и ее снова возьмет под руку любимый супруг. Ну, а пока — волшебство! Актриса, хоть и заставляет окружающих млеть от собственной красоты, но все же сама совсем не в восторге от публики, прессы и вспышек. Сплошной пыточный ковер…
Эти двое — просто Бонни и Клайд, но только в мире софитов! Григорий Верник мастерски прикрывал Полину Гухман, которая втихую решила исчезнуть с лица ковра… Получилось? Получилось!
А эти Бонни и Клайд уже в открытую и без посредников совершают страшное преступление на ковровом пути. Уже какой раз Саша и Вика Петровы не делают остановку перед вытянутыми микрофонами и вопрошающими головам… И кто таким судья?
Елена Николаева уже главное лицо премьер хороших триллеров на Арбатской. Из года в год с актрисой находится о чем поговорить и просыпается вера в спасение, о котором снимают сериалы…
Ах, никто сегодня не узнал модного Владимира Канухина! А он, между прочим, всячески притягивает снова солнышко и плюс 30… Парень старается, пока вы тут о маньяках философствуете.
Ну и вишенка на нашем торте — Федор Сергеевич Бондарчук! Вот, с кого нужно писать портрет правильного посетителя светских раутов! Без лишних слов понятно! Пришел, увидел, победил! А Сашу Петрова назвал национальным достоянием!
