Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Новый имидж артистки оценили не все ее фанаты.

Певица Юлия Савичева удивила своих поклонников резкой сменой имиджа и музыкального стиля. Исполнительница, которую публика помнит по песням о любви и женских переживаниях, неожиданно для всех стала исполнять рок. Об этом сообщает StarHit.

Теперь в ее репертуаре — жесткие рок-композиции, которые не понравятся фанатам со слабой нервной системой. Кроме того, сценическое поведение артистки стало более экспрессивным: она может не только зарычать, но и нецензурно выразиться прямо на сцене.

«Я перестала бояться, что меня кто-то не поймет или не так воспримет — начиная с песен, которые я пою, заканчивая внешним видом, который я выбрала сама, ничего не стесняясь. Многие вещи, которые со мной происходили, наверное, до 2017 года, были навязаны. Я работала с продюсером и понимала, что ему виднее», — заявила исполнительница.

Еще одним поводом для обсуждений стал «грязный» образ Савичевой на премии ЖАРА. Певица вышла в наряде с черной жижей, которая, по ее словам, демонстрирует все переживания и боли за кадром. Она добавила, что это также символ протеста против «идеальности на красных дорожках».

Новую Савичеву оценили далеко не все. В социальных сетях пользователи недоумевают, что случилось с исполнительницей. Кроме того, некоторые пользователи превратили Юлию в мем.

«Савичеву Глюкоза укусила?», «Что с Юлией стало?», «Смотрю без звука. Это „проходят дни, пролетают года“?», «Они с Глюкозой что-то вместе принимают», «Что за сущность вселилась в эту прекрасную девушку?», — пишут комментаторы на ее странице.

При этом под ее постами нашлись и те, кто активно поддерживает артистку. Они призвали не вмешиваться в ее репертуар, пожелали успехов, а недовольным посоветовали «идти на концерт Киркорова».

