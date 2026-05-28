«Вот кроватка, ложитесь»: актриса Анна Уколова рассказала, как попадают в кино

Актриса Уколова в начале карьеры была уверена, что в кино попадают через постел

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Артистка приехала покорять Москву из Сызрани и даже не сомневалась, что ее таланта недостаточно для успешного старта.

В первые месяцы жизни в Москве актриса Анна Уколова очень удивилась, что в большое кино можно попасть только благодаря профессиональному мастерству, а оказывать интимные услуги режиссерам и продюсерам при этом необязательно. Об этом она рассказала в шоу юмористов Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.

Это сегодня Уколова — востребованная артистка с фильмографией на полторы сотни проектов, лауреат телевизионной премии «ТЭФИ», в общем, звезда. А когда-то она приехала в столицу из Сызрани, никому не известная и полная страхов и пошлых стереотипов о киноиндустрии.

«Я думала будет так: „Я хочу стать актрисой“, а мне: „Вот кроватка, ложитесь, сейчас мы вас сделаем“. Я уже подготовленная была. Действительно думала, что в кино попадают через постель», — рассказала актриса.

И первая же встреча с режиссером Андреем Велединским повергла Уколову в шок. Услышав, что нужно прийти на пробы еще раз и показать ноги, она убедилась в правдивости грязных слухов.

«Когда мне первый мой режиссер позвонил и сказал: «Вы нам понравились, но поскольку были в брючном костюме, придется еще прийти, надо на ноги посмотреть. Я говорю, так и знала, что все через постель. Так и знала!» — посмеялась артистка.

К своему счастью, ошиблась. Работа пошла как по маслу, и никаких сомнительных предложений не поступило. Первая роль в кино появилась случайно — на «Мосфильме» увидели запись спектакля с ее участием в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) и пригласили на кастинг. Искать работу не пришлось вовсе, она сама нашла Уколову и не отпустила.

План отучиться в театральном и потом получить «нормальную» профессию, следователя, например, провалился. Но все сложилось более чем благополучно. Артистка не выпрашивает роли, а наоборот, тщательно оценивает все предложения и соглашается только на проекты с хорошей командой. Важно не сыграть в фильме, а создать нечто прекрасное в компании приятных творческих людей. Главное, по словам Уколовой, «кайфануть», а не прославиться.

Ранее о суровых реалиях своей жизни порассуждал коллега актрисы Павел Деревянко. Он заявил, что если бы он не гнался за гонорарами, отказался бы от половины предложенных фильмов.

