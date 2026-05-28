Капсула времени: как отметили 323-летие Санкт-Петербурга

© РИА Новости/Александр Гальперин

В Северной столице заложили необычное послание для будущих поколений.

Петербург отметил свой день рождения: 323 года император Петр I заложил на Заячьем острове Петропавловскую крепость.

Утро началось с возложения цветов к памятнику основателю. За три столетия город стал крупнейшим культурным, научным и промышленным центром России. В Петербурге удивительным образом переплетаются богатая история и современные технологии. Каждый мост - инженерное чудо, каждый камень хранит тайну.

Сегодня для потомков в Мариинском дворце заложили еще один секрет. Это капсула времени, которую должны вскрыть через 100 лет. В ней не только обращение к будущим поколениям, но и узнаваемые символы города, такие как жетон и схема метро, а также модель брига «Россия» с алыми парусами.

