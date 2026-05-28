Всем не хватит? В России обсуждают запрет на экспорт топлива
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид
На некоторых АЗС в центральных регионах уже ввели ограничения.
В российском правительстве уже обсуждают введение запрета на экспорт нашего топлива за рубеж. Это касается и бензина, и дизеля, и даже авиакеросина. Все это понятно, производителям выгоднее продавать свой товар за пределами страны, нежели на внутреннем рынке, и это уже начинает ощущаться.
На некоторых заправках центрального региона возникли сложности с отпуском топлива обычным водителям. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров убедился лично.
Очереди на заправках в центральных регионах России. Это — Подмосковье. Залить полный бак бензина удается далеко не везде.
— Пятого нет. Есть только «Эволюшн», и то, если успеете заправиться.
Об ограничениях на продажу топлива «в одни руки» никто официально не объявлял, но сотрудники АЗС готовы отвечать на вопросы.
— По литрам есть ограничения?
— Есть. Дизель — 240 литров.
— А 95-й?
— 95-й — 120 литров.
Мы потратили почти весь день, чтобы проверить несколько десятков заправок. Почти треть просто не в состоянии обслуживать клиентов.
— Только 95-й.
— 95-й только?
— Да.
— А почему?
— Все закончилось.
Где-то бензина осталось максимум на несколько часов.
— Честно говорю, тоже мало осталось. Где-то еще час, два. Потом закончится.
Когда будут новые поставки — никто не знает.
— Сегодня утром я подъехала — 95-го не было.
То есть чтобы найти подходящую марку бензина — должно еще повезти. На эту лотерею автолюбители тратят время, часами простаивая на заправках и теряя терпение.
— В рамках технических ограничений я могу заправиться только 95-м. Поехал на другую заправку.
— Нет никакого бензина, к сожалению.
Те, кому не повезло, бросают машины на трассе и с канистрой в руках отправляются на поиски топлива.
— Заехал — 95-го нет. В итоге не заправился и поэтому не доехал.
— Вы сейчас пешком пойдете?
— Да, вон там машина стоит».
На АЗС, где нет бензина или действуют какие-либо ограничения, как мы обратили внимание, ни на въезде, ни на самой территории нет никаких предупреждающих табличек. Видимо, о том, что здесь заправиться невозможно, водители должны догадываться сами.
Возникшую нехватку топлива могли бы объяснить внеплановые логистические сложности или традиционный рост спроса в преддверии сезона. Но так, чтобы сразу у всех АЗС?
— Приказ такой — топливо экономить.
По неофициальной информации, проблема связана с резким ростом отгрузок топлива на экспорт. Когда мировые цены растут, продавать за рубеж выгоднее. Правительство, судя по всему, уже ищет решение.
«Рассматриваются новые шаги для того, чтобы нефтепродукты поставлялись в первую очередь на внутренний рынок, для того чтобы сдержать рост цен на бирже и дать сигнал компаниям, чтобы приоритетом оставался внутренний рынок», — пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Сохранение прежних объемов топлива для российских потребителей действительно может стать спасением. И для автолюбителей, и для многих АЗС, ведь топливный голод — это еще и удар по бизнесу, который небольшие компании могут не пережить.
