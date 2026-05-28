Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных листов

Правила могут усложниться для тех, кто несколько раз за полгода признавался нетрудоспособным.

В Министерстве здравоохранения России предложили сократить срок выдачи больничных листков до трех дней. Это может коснуться тех, кто в течение шести месяцев признавался нетрудоспособным более четырех раз. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ознакомившиеся с соответствующим проектом ведомственного приказа.

В документе отмечается, что в случае принятия новых норм после открытия больничного врач должен будет собрать врачебную комиссию. Далее медики могут принять совместное решение о проведении дополнительных обследований или направления пациента на стационарное лечение. Через три дня комиссия может либо продлить больничный, либо закрыть его.

Авторы проекта Минздрава подчеркнули, что нововведение не затронет работников, оформляющих лист нетрудоспособности в случаях ухода за больным членом семьи, беременности, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях. Также в списке исключений недуги, требующие применения метода заместительной почечной терапии, карантины и все случаи лечения в условиях стационара.

В феврале в министерстве обсуждалось предложение отпускать со службы на пять дней тех, кто получил более четырех листков нетрудоспособности за полгода. Для продления или закрытия больничного предлагался тот же сценарий с рассмотрением истории болезни медицинской комиссией.

