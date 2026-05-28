Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев провели более 6 часов в открытом космосе

Во время их выхода в открытый космос была установлена аппаратура для изучения вспышек на Солнце.

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе. Как сообщили представители госкорпорации «Роскосмос» в мессенджере МАКС, они провели за бортом Международной космической станции (МКС) шесть часов шесть минут.

Выходной люк модуля «Поиск» был открыт в 17:17 по московскому времени. Планировалось, что работа космонавтов продлится пять с половиной часов, но выполнение всех поставленных задач потребовало больше времени. В частности, на модуле «Звезда» российского сегмента МКС ими была установлена аппаратура эксперимента «Солнце — Терагерц» для изучения вспышек на Солнце.

«Выход в открытый космос завершен. Космонавты „Роскосмоса“ Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выполнили все задачи выхода… За шесть часов и шесть минут работы за бортом они выполнили ряд работ по научной программе полета МКС», — сказано в публикации «Роскосмоса».

Кроме того, Кудь-Сверчков с Микаевым выполнили демонтаж кассеты эксперимента по выращиванию полупроводниковых кристаллов «Экран-М» с модуля «Звезда», забрали с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск», который простоял там почти пять лет. В контейнере находятся образцы микроорганизмов — бактерии, семена и цисты (защитные оболочки) ракообразных.

Для для Сергея Микаева это был первый выход в открытый космос, для его коллеги — второй. Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе показал табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Как объяснили ведущие трансляции, космонавты часто шутят и передают приветы близким, для них это один из способов психологической разгрузки в экстремальных условиях.

