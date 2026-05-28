С Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Деньги она направила на поддержку участников СВО.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина получила от дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по решению суда. Об этом общественный деятель сообщила в своем Telegram-канале.

«Приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Ждем также взыскания средств с иноагента Дудя*», — написала она.

Мизулина отметила, что все средства перечислены в Общероссийский народный фронт на поддержку участников специальной военной операции. При этом дизайнер никак не отреагировал на ее заявление.

Судебные разбирательства начались после того, как в августе 2024 года Лебедев в интервью Дудю* подверг критике деятельность главы «Лиги безопасного интернета». Кроме того, дизайнер несколько раз исказил ее фамилию, использовав мат. Мизулина сказала, что Артемий своими словами подпортил ей репутацию. Позже Лебедев принес извинения за свой поступок, но она их не приняла. В мае этого года суд призвал взыскать с Лебедева 300 тысяч рублей, а с Дудя* — 200 тысяч.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ

