Красивые и влюбленные: Снигирь и Цыганов на премьере «После Фишера. Инквизитор»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

В третьем сезоне мрачного сериала о маньяках и следователях актриса исполнила одну из главных ролей.

Актриса Юлия Снигирь стала одной из главных персон премьеры многосерийного детектива «После Фишера. Инквизитор». Она, Александр Петров и Полина Гухман — лица третьего сезона сериала. Они сменили звезд первого и второго сезонов Ивана Янковского, Александру Бортич, Александра Яценко, а также Ирину Старшенбаум и Никиту Худякова.

На премьере Юлию Снигирь сопровождал муж Евгений Цыганов. Они выбрали соответствующие настроению «Фишера» наряды. Актриса надела черное кружевное платье с глубоким декольте, подсвечивающее ее белую кожу, а ее супруг предпочел классический черный костюм с белой сорочкой и галстуком. Звезды позировали фотографам, улыбались коллегам и демонстрировали полную гармонию и удовольствие от происходящего.

Однако не всегда в паре царят мир и покой, ведь периодически им приходится вместе играть — и находит коса на камень. Как признавался Евгений Цыганов в интервью «Теленеделе», на съемочной площадке им с женой бывает трудно отделить личное от профессионального, и это приводит к конфликтам. Ссорились влюбленные и во время работы над фильмом «Мастер и Маргарита».

«Иногда можем разойтись в моменте, причем категорически. Такие случаи бывали. Это очень волнительно и непросто. Юлю подвешивали на какие-то крюки, топили, раздевали, переворачивали, целовали коленки и так далее. Ну а что делать? А когда приходили домой, делились друг с другом тем, как прошел день», — рассказал Цыганов.

Актеры вместе больше десяти лет. Они познакомились в 2014 году на съемках фильма «С чего начинается Родина», на тот момент Цыганов жил с Ириной Леоновой и готовился к рождению седьмого ребенка. Однако через год он ушел к новой избраннице. В 2016-м на свет появился их сын Федор, а в 2019-м дошло дело и до свадьбы.

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Юлия Снигирь поделилась впечатлениями от съемок в сериале «После Фишера. Инквизитор». Чтобы не сойти с ума от множества жутких сцен, приходилось разряжать атмосферу шутками, но и это не всегда спасало.

