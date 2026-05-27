«Уже все хорошо»: Климова воссоединилась с Гелой Месхи ради праздника дочери

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/klimova___ekaterina; 5-tv.ru

Актриса Екатерина Климова и ее бывший супруг Гела Месхи воссоединились на выпускном общей дочери Беллы. Кадры с праздника знаменитость опубликовала в социальных сетях.

Наследница артистки окончила начальную школу. Оба родителя пришли поддержать девочку. Климова также рассказала, что незадолго до выпускного девочка сломала ногу, но уже начинает восстанавливаться.

«Хромаем, потому что сняли гипс. Был перелом, но уже все хорошо», — отметила артистка.

Климова и Месхи узаконили свои отношения в 2015 году. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь Белла. В 2019-м супруги развелись. Несмотря на расставание, Климова и Месхи продолжают поддерживать теплые отношения и вместе участвуют в важных событиях в жизни дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Екатерина Климова вместе со старшим сыном Матвеем Петренко посетила церемонию закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. Для выхода в свет вместе со звездной мамой 20-летний Матвей облачился в классический черный костюм, а на красной дорожке галантно держал Климову за руку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ