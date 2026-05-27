В Кремле напомнили Еревану о будущем выборе между интеграционными форматами

Песков: Армения пока в ЕАЭС, но Пашиняну нужно определиться с дальнейшим курсом

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если смена курса страны начнет мешать участию в евразийском объединении, решение должно будет принимать ее население.

Армения пока не заявляла о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и продолжает оставаться участником объединения. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

Так офоицальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, как можно вести деловые переговоры с Арменией на саммите ЕАЭС, если республика фактически движется к выходу из объединения.

Песков не согласился с такой формулировкой. По его словам, Ереван, наоборот, пока говорит о намерении оставаться в союзе.

«Страна, наоборот, пока говорит о том, что она остается в объединении. Она не говорила, что она выходит из объединения», — отметил он.

Также Песков напомнил о последней встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По его словам, российский лидер тогда прямо заявил, что Армении рано или поздно придется сделать выбор между разными интеграционными форматами.

«Путин ему (Пашиняну. — Прим. ред.) четко сказал, что рано или поздно нужно будет сделать выбор», — сказал пресс-секретарь президента России.

При этом Пашинян, как пересказал Песков, пояснил, что Армения еще остается в ЕАЭС. Однако, если ориентация на другие формы интеграции начнет мешать участию в евразийском объединении, решение должно будет принимать население страны.

«Пашинян пояснил, что Армения остается в объединении, но в тот момент, когда ориентация на другие формы интеграции будет мешать уже участию в этом объединении, тогда потребуется решение народа», — добавил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва исходит из позиции, озвученной армянской стороной. По его словам, дальнейшую судьбу участия Армении в ЕАЭС должен определять сам армянский народ. В Кремле же рассчитывают на взвешенный подход граждан Армении к этому вопросу.

«Народ умный, он будет решать, он будет смотреть, он будет считать», — заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Песков назвал льготную цену на газ вкладом России в развитие Армении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.