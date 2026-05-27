Начинает «созревать»: Песков о признаках готовности Европы к диалогу с Россией

Европейские страны начинают «созревать» до понимания необходимости переговоров с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что в Европе обсуждают возможных кандидатов для диалога с Россией. Среди них назывались президент Финляндии, глава Евросовета и другие политики.

Песков отметил, что официальных решений по таким кандидатурам пока не было. Однако сам факт подобных разговоров — позитивный, так как европейцы уже понимают, что переговоры все равно понадобятся со временем.

«Они говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры. Они сами понимают, что со временем надо будет вести переговоры, но до каких-то конкретных шагов это не доходило», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле внимательно относятся к таким сигналам. По его словам, Москва смотрит на все серьезно, так как в будущем неизбежно придется обсуждать новую архитектуру Европы. Песков отметил, что такие вопросы невозможно решать без участия самих европейских стран.

«Так или иначе, в будущем придется обсуждать будущую архитектуру Европы. Делать это без участия европейцев невозможно. Поэтому так или иначе переговоры потребуются», — отметил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам, как и РФ в целом, однако реальные действия Европы еще не совпали с разговорами о диалоге.

«Россия-то открыта, и президент Путин открыт к этим переговорам», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента России назвал нынешние обсуждения в Европе скорее теоретическими. По его словам, европейские политики только начали «созревать» до темы переговоров, а сами разговоры пока напоминают «квази-схоластику».

«Европейцы вот только сейчас начали созревать, посмотрим, потому что эти обсуждения на переговорах — это скорее такая пока квази-схоластика», — заявил Песков.

Он добавил, что на практике линия Европы остается иной. Песков пояснил, что европейские страны продолжают давить на Украину для того, чтобы Киев продолжал боевые действия и не шел на договоренности.

«Действия-то пока направлены на то, чтобы дальше-дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность», — рассудил представитель Кремля.

Песков подтвердил, что полноценный переговорный процесс между Россией и Европой пока не начался. По его словам, у европейцев идет лишь подготовительный этап — обсуждение того, кто мог бы вести диалог с Москвой.

«Конечно же», — ответил он на вопрос о том, что процесс переговоров с Европой еще не стартовал и речь идет только о предварительных обсуждениях.

Представитель Кремля добавил, что события развиваются быстро, поэтому Москва будет следить за дальнейшей динамикой. По его словам, многое будет зависеть от того, как завершится пауза в украинском урегулировании и каким образом затем продолжится переговорный процесс.

«Динамика высокая развития событий. Посмотрим, что будет с этой паузой, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования. Посмотрим, когда эта пауза завершится и как продолжится процесс переговоров», — заключил Песков.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент Финляндии Александр Стубб допустил, что может представить Евросоюз на переговорах с Россией.

