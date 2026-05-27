Анна Асти выиграла судебный спор с продюсером «МузЛофта» за кавер на песню

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск в интересах певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) к продюсеру Сабине Алиевой и взыскал с нее 400 тысяч рублей. Поводом для разбирательства стало незаконное использование песни артистки «По барам». Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

Иск подало ООО «Феникс Мьюзик», которое выступает правообладателем и представляет интересы Анны Асти. Компания требовала более крупную компенсацию, однако суд уменьшил сумму и отказал в остальной части требований.

Алиева занимала должность исполнительного продюсера шоу «МузЛофт» в 2025 году. По версии истца, именно она допустила нарушение прав на песню «По барам».

До этого в рамках дела требования также предъявляли к актеру и телеведущему Станиславу Ярушину. Позже истец отказалась от претензий к нему, после чего суд прекратил производство в этой части.

Ранее 5-tv.ru писал о другом громком споре из-за музыкальных прав. Так, суд лишил бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина прав на песни коллектива. Он добился признания себя автором «Белых роз» и еще 22 композиций еще в 2007 году. Сам Разин признавал, что зарабатывал на этом около 60 миллионов рублей в год.

Решение оспорила вдова Юрия Шатунова. Она несколько лет судилась с Разиным и в итоге добилась пересмотра ситуации. Теперь права на песни официально принадлежат семье артиста.

