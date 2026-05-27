«Упадешь, если отпустишь»: Тина Стойилкович об опасных съемках фильма «Пропасть»

Несмотря на объяснения команды о том, как правильно соблюсти меры предосторожности, артистке все равно было очень страшно.

В фильме «Пропасть» были экстремальные сцены, которые его актерам пришлось выполнять без страховки. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса Тина Стойилкович.

По ее словам, в одном из кадров она находилась на высоте и держалась за конструкцию. Съемочная группа уверяла артистку, что она не упадет, если сама не отпустит руки и не начнет спускаться.

«Ты упадешь, только если сама опустишься», — пересказала актриса слова, которые слышала на площадке.

При этом Стойилкович призналась, что, несмотря на объяснения команды, ей было очень страшно. Она понимала, что под ней асфальт, а любое неосторожное движение может привести к падению с большой высоты. По словам артистки, она крепко зацепилась за лестницу и не могла справиться с реальным страхом.

«И как бы вот, я была на этой штуке, вот так держалась… И я никак не могла побороться с тем, что мы реально под асфальтом… И вот, если я сейчас это… Я вот так вот зацепилась за лестницу», — отметила артистка.

При этом режиссер Алексей говорил ей, что в кадре испуг выглядит недостаточно убедительно. Актриса вспоминала, что пыталась объяснить: ей действительно страшно, и она буквально чувствует угрозу. Однако для камеры этого оказалось мало.

«Мне буквально сейчас страшно, я сейчас умру», — передала Стойилкович свое состояние в тот момент.

Работа над этой сценой помогла Тине понять важную особенность кино: реальный страх и то, как он выглядит в кадре, могут сильно отличаться. Именно поэтому артисту приходится не только испытывать эмоцию, но и телесно помогать ей проявиться так, чтобы зритель ее увидел.

Стойилкович добавила, что ей подсказывали, как именно двигаться, где резче отпустить напряжение и как показать испуг через тело. Только после этого в кадре появлялось нужное ощущение опасности.

«Оказалось, то что ты испытываешь страх, как он выражается у тебя в теле, и как это на камеру, с какого-то угла, это чуть-чуть разные вещи. И ты должен телесно себе помочь. Они (руководители на площадке. — Прим. ред.) мне прям помогали: «Вот здесь резко себя отпусти, и тогда будет ощущение в камере, в кадре, что тебе страшно», — пояснила Тина.

Коллега актрисы по фильму, актер Марк Эйдельштейн эмоционально отреагировал на ее рассказ о сцене без страховки. Он отметил, что съемочная группа сильно доверяла Стойилкович, раз позволила ей работать в таких условиях.

«Как они тебе доверяли! И это не вопрос: „Как они тебе доверяли?“. Я не смениваюсь (что доверяли. Прим. ред.). Потому что… Как они тебе доверяли!» — эмоционально дополнил Марк.

К тому же Эйдельштейн пошутил, что после фильма «Пропасть» актеры могли бы написать книгу «1000 и один способ передать страх».

Российский триллер «Пропасть» расскажет о молодоженах, которые оказались в экстремальной ситуации во время свадебного путешествия. По сюжету героиня Даша, которую играет Стойилкович, и герой Саша в исполнении Эйдельштейна планируют отметить начало семейной жизни поездкой к подножию Эльбруса и прыжком с парашютом.

Однако романтическое путешествие идет не по плану. Пилотом самолета оказывается Артем, бывший возлюбленный Даши, роль которого исполнил актер Степан Белозеров. В воздухе между мужчинами начинается конфликт, который приводит к трагедии: самолет терпит крушение, а героям приходится прыгать без подготовки.

После прыжка стропы парашютов путаются. Герои выживают, но оказываются подвешенными над горной пропастью на фоне бушующих лесных пожаров. В этой ситуации Даше предстоит разобраться в своих чувствах и сделать сложный выбор между стабильным настоящим и прошлым.

Премьера фильма в России запланирована на 28 мая. Съемки проходили в реальных горных условиях без использования компьютерной графики, что усилит ощущение достоверности происходящего. Актерам также пришлось часами висеть на парашютных системах без дублеров. По словам режиссера, картина расскажет о возвращении к себе и поиске внутренней свободы.

