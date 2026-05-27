«Люди ненавидят людей»: Егор Крид о травле блогера Лерчек

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В сети все еще не утихают дискуссии по поводу того, действительно ли Чекалина больна раком.

Певец Егор Крид (настоящая фамилия Булаткин. — Прим. ред.) объяснил, почему люди травят блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Об этом артист рассказал в интервью журналу МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ*.

По словам Крида, после встречи с Лерчек он вновь убедился, что люди часто болезненно воспринимают чужой успех и особенно активно обсуждают чужие трудности. Блогер рассказала музыканту о травле и негативе, с которым ей приходится сталкиваться в сети.

«Люди желают ей смерти. У нее четвертая стадия рака, а весь интернет обвиняет ее в том, что она притворяется. Такое сейчас время… Люди ненавидят людей, вот и все. И соцсети это провоцируют», — сказал Егор Крид.

В беседе с главным редактором Алеко артист также вспомнил историю телеведущего Павла Воли. По словам певца, еще до широкой популярности юморист сталкивался с негативом со стороны знакомых после переезда из Пензы в Москву и начала карьеры в Comedy Club.

«Я спрашивал, почему у них такое мнение. Никто не мог мне ответить. <…> Говорили, что в школе он вел себя плохо и изменял условной „Наташке“. Все это была чушь. Его просто не любили за то, что у него получилось», — заявил экс-наставник шоу «Голос. Дети».

В сети все еще не утихают дискуссии по поводу того, действительно ли Лерчек больна раком или же это такой циничный способ избежать тюремного заключения. Блогер не раз отмечала, что ей морально тяжело дается читать такие претензии в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лерчек показала подписчикам выписной лист в доказательство ее лечения от рака.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.