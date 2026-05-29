Карта Visa для россиян: как оформить ее в 2026 году и где она работает

Привычный пластик подходит не для всех покупок, а также требует отдельного счета и внимания к закону.

Еще несколько лет назад карта Visa была обычным платежным инструментом: россиянин мог оформить ее в своем банке, расплачиваться внутри страны, брать в поездку и использовать для зарубежных онлайн-покупок.

Сейчас одна карта Visa больше не закрывает все эти задачи. Карты российских банков продолжают работать внутри России, но не подходят для оплаты за границей. А иностранная карта Visa может пригодиться в путешествии или для зарубежного сервиса, однако расплатиться ею в России не получится.

Как получить карту Visa в 2026 году? Как работают карты Visa в России после ухода международных платежных систем? В чем разница между Visa и Mastercard, если карта нужна для поездок, подписок или иностранных покупок — все это в материале 5-tv.ru.

Как карты работают в России

Visa и Mastercard приостановили операции в России в марте 2022 года. После этого карта Visa, выпущенная российским банком, перестала работать за пределами страны и для международных платежей. То же касается российских Mastercard. Иностранные карты этих систем, в свою очередь, больше не работают в российских магазинах и банкоматах.

Однако российская карта Visa не обязательно превратилась в бесполезный пластик. Операции внутри страны обрабатываются через Национальную систему платежных карт. Поэтому держатель карты российского банка может оплачивать покупки в России и снимать наличные, если срок действия карты и условия банка это позволяют.

В российском магазине российская карта Visa может работать. В иностранном отеле, банкомате или зарубежном онлайн-сервисе она уже не поможет. Если же россиянин оформит карту Visa в иностранном банке, она может использоваться за рубежом и в иностранных сервисах, но внутри России такой картой расплатиться нельзя.

Как получить карту Visa

Новую карту Visa, пригодную для международных расчетов, российский банк сейчас не выпускает. Если карта Visa нужна для поездок, зарубежных подписок, бронирования отелей или покупок в иностранных интернет-магазинах, оформлять ее придется в банке другой страны.

Решение о выдаче карты принимает конкретный банк. Один может обслуживать россиян-нерезидентов, другой — требовать вид на жительство, трудовой договор или вовсе отказаться от клиента. Поэтому перед поездкой нельзя ориентироваться только на рассказы знакомых или старые инструкции в интернете.

Россияне чаще рассматривают банки Армении, Киргизии, Казахстана, Турции и Таджикистана. Но условия меняются. Где-то для оформления карты Visa достаточно личного визита и документов, а где-то потребуются местный номер телефона, налоговый номер, подтверждение адреса, депозит или сведения об источнике денег.

Перед поездкой нужно проверить требования выбранного банка: принимает ли он граждан России без местного проживания, выпускает ли Visa или Mastercard, сколько стоит обслуживание, в какой валюте будет счет, как его пополнять и сколько времени занимает выпуск карты.

Дебетовая или кредитная

Самый понятный вариант — дебетовая карта Visa. На ней находятся собственные деньги клиента, поэтому иностранному банку не нужно предоставлять кредитный лимит. Такая карта подходит для поездок, покупок в интернете, иностранных подписок и снятия наличных, если это разрешено тарифом.

Получить кредитную карту Visa нерезиденту обычно сложнее. Банк может попросить подтверждение доходов, проживания или обеспечительный депозит. Для обычных зарубежных оплат кредитная карта чаще всего не нужна.

Предоплаченные продукты могут оформляться быстрее, но у них бывают ограничения: небольшие лимиты, невозможность снять деньги, отказы отдельных сервисов принимать платежи и сложности с возвратами. Если карта Visa нужна для отпуска и постоянного использования, важнее получить полноценную банковскую карту с понятными условиями.

Пластик или виртуальная

Физическая карта Visa удобнее в поездках: ею можно оплачивать покупки в терминале, снимать наличные, предъявлять карту в отеле и использовать там, где оплата телефоном недоступна.

Виртуальная карта Visa существует только в приложении: у нее есть номер, срок действия и защитный код, но нет пластика. Она может подойти для зарубежных сайтов и подписок. Однако в отпуске виртуальная карта менее универсальна, особенно если потребуется банкомат или физическая карта при заселении в гостиницу.

Если карта Visa нужна только для интернет-платежей, можно рассматривать виртуальную карту иностранного банка. Если задача — поездки, отели, рестораны, транспорт и снятие наличных, физическая карта Visa надежнее.

Счет и налоговая

Иностранная карта Visa обычно означает открытие счета в зарубежном банке. Для российского резидента это не только возможность платить за границей, но и обязанности перед Федеральной налоговой службой.

Об открытии зарубежного счета, его закрытии или изменении реквизитов необходимо уведомить налоговый орган не позднее одного месяца со дня события.

Кроме того, по общему правилу физические лица-резиденты ежегодно представляют отчет о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам до 1 июня года, следующего за отчетным. Для отдельных случаев предусмотрены исключения, которые нужно проверять дополнительно.

Этот момент часто упускают те, кто хочет быстро получить карту Visa для отпуска или подписок. Зарубежная карта — не анонимный пластик, а банковский счет с документами, комиссиями и требованиями закона.

Visa или Mastercard

В чем разница между Visa и Mastercard? Обе системы являются международными платежными сетями, а не банками. Карту выпускает банк: именно он определяет тарифы, комиссии, лимиты, обслуживание и дополнительные возможности.

Для обычного клиента карта Visa и Mastercard часто выглядят почти одинаково. Обеими можно оплачивать покупки за рубежом, бронировать жилье или пользоваться в интернете, если операцию разрешают банк и продавец.

Разница между Visa и Mastercard может проявиться при конвертации валют. Если счет открыт в одной валюте, а покупка совершается в другой, итоговая сумма зависит от курса платежной системы и правил банка. Однако чаще именно банк влияет на переплату сильнее: он может добавить комиссию или провести дополнительную конвертацию.

Отличаться может и прием карты в конкретной стране или сервисе. В популярных туристических местах обычно принимают обе системы, но отдельный магазин, сайт или банкомат могут проводить одну карту стабильнее другой.

Поэтому ответ на вопрос, в чем разница между Visa и Mastercard, прост: для россиянина важнее не логотип на карте, а условия банка, валюта счета, комиссии, возможность пополнения и места, где предстоит расплачиваться.

Чем заменить карты

После прекращения международной работы российских Visa и Mastercard для платежей внутри страны основной системой стала карта «Мир». Она позволяет расплачиваться в России, однако ее прием за границей зависит от конкретных стран и банков.

В других странах действуют собственные платежные системы: в Китае распространена UnionPay, в Японии — JCB. Такие карты могут работать за пределами домашнего рынка, но их прием зависит от страны и продавца.

Для человека, которому нужна карта для разных поездок и зарубежных онлайн-покупок, Visa и Mastercard обычно остаются наиболее универсальными вариантами — если карту выпустил иностранный банк.

Как выбрать карту

Выбирать карту Visa нужно по задаче. Для отпуска нужна физическая карта иностранного банка с понятными комиссиями, подходящей валютой счета и возможностью снять наличные. Для онлайн-покупок может быть достаточно виртуальной карты, если нужные сайты ее принимают. Для получения выплат или переводов важнее не пластик, а счет и правила входящих операций.

Перед оформлением необходимо уточнить стоимость выпуска и обслуживания, комиссии за покупки и снятие денег, лимиты, валюту счета, способы пополнения и условия перевыпуска. Нужно заранее узнать, потребуется ли личный визит и какие документы запросит банк.

Обещания оформить иностранную карту Visa без проверки личности, без договора и с гарантией работы везде должны настораживать: вместо рабочего продукта можно получить финансовые проблемы.

