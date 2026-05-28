Море опасно после 17:00? Стоит ли лететь в Египет и во сколько обойдется отпуск

За теплой водой и «все включено» скрываются запреты, цены и риски, о которых лучше узнать до покупки тура.

Египет вновь становится одним из самых очевидных вариантов для отпуска: Красное море, отели с системой «все включено», прямые перелеты и пляжный отдых, который можно планировать почти круглый год.

Но вместе с желанием купить тур в Египет появляются и вопросы. Почему в Египте могут попросить выйти из моря уже вечером? Какие сейчас цены на туры в Египет? Безопасно ли в Египте на фоне тревожных событий в регионе? И главное — стоит ли лететь в Египет прямо сейчас?

Египет остается рабочим направлением для туристов, которые хотят отдыхать в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе, жить в проверенном отеле и пользоваться обычной курортной инфраструктурой.

Однако поездка в Египет требует осторожности: вечернее море действительно могут закрывать, цены на туры в Египет сильно зависят от дат и уровня гостиницы, а ответ на вопрос, безопасно ли в Египте, зависит от конкретного маршрута. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Вечером море закрывают из-за акул?

Турист прилетает в Египет, заселяется в отель у Красного моря, идет к воде вечером — и неожиданно узнает, что купаться больше нельзя. Нередко пляжи закрывают после 17:00 или 18:00. При этом речь идет не о единой минуте запрета для всего Египта: время может зависеть от сезона, отеля и графика работы пляжной службы.

Главная причина — безопасность. Красное море в Египте привлекает туристов кораллами, рыбами и невероятным подводным миром. Но то, чем отдыхающие любуются днем, вечером становится плохо различимой опасностью.

В темноте легко наступить на морского ежа, задеть острый коралл или не заметить морского обитателя, контакт с которым закончится болью, ожогом или необходимостью обращаться за медицинской помощью.

Опасность особенно велика на пляжах с рифом. Днем турист видит, куда наступает и где заканчивается безопасный участок. После заката прозрачная вода уже не помогает сориентироваться. Даже специальная обувь не гарантирует, что человек не получит травму от морского ежа или коралла.

Кроме того, к вечеру на пляже заканчивается работа спасателей. Если туристу станет плохо, он поранится или окажется далеко от безопасной зоны, помощь может прийти не так быстро, как днем.

После случаев нападений акул власти Египта также усиливали требования к безопасности отдыхающих: среди рекомендаций упоминался запрет на купание во время рассвета и заката, а от курортных комплексов требовали обеспечить наблюдение и средства спасения.

Цены на туры

Цены на туры в Египет зависят от сезона, продолжительности поездки, города вылета, уровня отеля и того, летит ли пара или семья с ребенком. Поэтому одной универсальной стоимости путевки «все включено» не существует.

По данным Ассоциации туроператоров России, на весенние школьные каникулы 2026 года семейный тур в Египет в хороший отель категории «четыре-пять звезд» с системой «все включено» в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе стоил в среднем 270–280 тысяч рублей.

Предложения формата «ультра все включено» начинались примерно от 227 тысяч рублей в Шарм-эль-Шейхе и от 254 тысяч рублей в Хургаде.

На лето 2026 года цены на туры в Египет могут быть ниже, если выбирать короткий отдых и недорогой отель. На витрине турагентств предложения с вылетом из Москвы и питанием «все включено» начинались примерно от 110–120 тысяч рублей, однако речь шла преимущественно о поездках на три-шесть ночей. Туры в Египет примерно на неделю и дольше в представленной подборке стоили уже от 150–180 тысяч рублей и выше.

Стоит ли лететь

Стоит ли лететь в Египет в 2026 году? Если речь идет о привычном пляжном отдыхе на известных курортах, то поездка остается возможной. Хургада и Шарм-эль-Шейх продолжают принимать туристов, а туроператоры продают пакетные туры в Египет.

Однако безопасно ли в Египте абсолютно везде? Нет. Посольство России рекомендует туристам избегать районов массовых протестных акций и социальной напряженности.

Зарубежные официальные рекомендации также советуют проявлять повышенную осторожность в Египте в целом и отдельно предупреждают о более высоком уровне риска в некоторых районах, включая Северный Синай и приграничные территории.

Курорты Красного моря при этом рассматриваются отдельно: пляжные зоны в целом считаются пригодными для туристического отдыха, но без отказа от мер предосторожности.

Для обычного туриста в Египте более вероятны бытовые неприятности, чем чрезвычайная ситуация на территории отеля. Отпуск могут испортить сомнительная экскурсия, небезопасная морская прогулка, неофициальный трансфер, навязчивые продавцы, проблемы с желудком или попытка проигнорировать запрет на купание.

Стоит ли лететь в Египет человеку, который хочет самостоятельно ездить в удаленные районы, пользоваться услугами случайных посредников и не учитывать предупреждения? Такой отпуск лучше пересмотреть. Египет безопаснее для отдыхающего, который выбирает известный курорт, проверенный отель, понятный перелет и организованные поездки.

Хургада или Шарм

Хургада остается удобным вариантом для туристов, которым важны песчаные пляжи, более простой вход в море и большой выбор отелей. Для семьи с детьми это может быть особенно важно: ребенок сможет заходить в воду без необходимости сразу спускаться к глубокому рифу.

Шарм-эль-Шейх привлекает туристов красивыми кораллами и снорклингом. Но именно риф требует осторожности: здесь особенно важно не заходить в воду после закрытия пляжа, не трогать кораллы и не пытаться плавать там, где отель установил запрет.

Слово «Синай» иногда пугает туристов, которые спрашивают, безопасно ли в Египте. Однако Шарм-эль-Шейх нельзя автоматически приравнивать ко всему Синайскому полуострову. Строгие ограничения касаются прежде всего Северного Синая и некоторых удаленных территорий, тогда как курортный Шарм-эль-Шейх продолжает работать для отдыхающих.

Море и экскурсии

Один из недооцененных рисков отдыха в Египте — морские прогулки. Турист может решить, что все лодки и экскурсии одинаковы, а значит, можно купить поездку дешевле у случайного продавца. Но стандарты безопасности у организаторов различаются, и на Красном море происходили серьезные инциденты с туристическими судами.

Нападения акул в Египте остаются редкими, но полностью исключать такой риск нельзя. Если пляж закрыли, отель вывесил предупреждение или спасатели запрещают заходить в море, нарушать это правило не следует. Купание безопаснее там, где пляж открыт, работают спасатели и нет действующих ограничений.

Тем, кто решил лететь в Египет, разумнее бронировать дайвинг, морские прогулки и поездки по пустыне через туроператора, отель или известную компанию с отзывами, а не через случайного человека на улице.

Бытовые риски

Вопрос, безопасно ли в Египте, касается не только моря и новостей из региона. На курортах туристам могут навязывать услуги, экскурсии и покупки, особенно на рынках и рядом с достопримечательностями. Если предложение звучит слишком настойчиво или человека пытаются увезти куда-то немедленно, от такой услуги лучше отказаться.

В Египте также безопаснее пить бутилированную воду и осторожно относиться к еде вне проверенных заведений. Незнакомый транспорт, ночные самостоятельные поездки между городами и экскурсии без понятного организатора тоже повышают риск испорченного отдыха.

Женщинам, особенно путешествующим в одиночку или с подругой, стоит внимательнее относиться к случайным знакомствам, поездкам на частном такси ночью и предложениям индивидуальной экскурсии от малознакомых людей.

