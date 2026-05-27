«Хорошо работаем»: учитель из колледжа Старобельска о попадании в «Миротворец»
Учительница Несмашная из Старобельска: мы воспитываем, а не убиваем детей
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Она отметила, что сотрудники этого образовательного учреждения воспитывают, а не убивают детей.
Педагоги Старательского педагогического колледжа хорошо выполняют свою работу, раз их внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала учитель истории и обществознания образовательного учреждения Ирина Несмашная.
«Главная наша цель — это воспитать детей. А то, что внесли в базу, значит, что мы хорошо работаем, хорошо воспитываем детей», — отметила попавшая в «черный список» Несмашная.
Она отметила, что сотрудники колледжа не являются террористами. Они лишь дают детям знания, учат их, а не убивают.
В списки «Миротворца» работников образовательного учреждения внесло за то, что они якобы покусились на суверенитет Украины. Авторы сайта обвинили педагогов в распространении пропаганды среди несовершеннолетних и «геноциде украинского народа».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 мая целенаправленно атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. Удар нанесли ночью, когда все спали. Внутри находилось более 80 человек, многие из которых несовершеннолетние.
В результате теракта погиб 21 человек и свыше 60 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал это нападение террористическим актом, так как рядом не было военной инфраструктуры, а в помещениях колледжа находились лишь мирные граждане.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась внесением педагогов из обстрелянного колледжа в «Миротворец». Она завила, что киевские власти сами занимаются геноцидом украинского народа, преследуя работников образования из Старобельска.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.