Российские космонавты проводят первый в 2026 году выход в открытый космос. Прямая трансляция

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ключевая задача выхода — установка радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в новом диапазоне излучения.

Трансляция завершена

Россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выполняют первый с начала года выход в открытый космос на Международной космической станции.

По расчетам специалистов, работы за пределами станции займут 5 часов 27 минут. Для командира экспедиции МКС-74 Сергея Кудь-Сверчкова этот выход — второй, а бортинженер Сергей Микаев впервые работает в открытом космосе. На борту станции управление европейской роботизированной рукой ERA обеспечивает космонавт Андрей Федяев.

Ключевая задача выхода — установка радиотелескопа «Солнце-Терагерц». Прибор предназначен для наблюдения за Солнцем в новом диапазоне излучения, который ранее почти не изучался. По словам Кудь-Сверчкова, результаты эксперимента помогут лучше понять природу солнечных вспышек и повысить точность их прогнозирования.

Кроме того, космонавты снимут с модуля «Поиск» контейнер эксперимента «Биориск», который находился в открытом космосе почти пять лет. После возвращения на Землю ученые изучат, как бактерии, семена и микроорганизмы перенесли воздействие вакуума и радиации. Еще одной задачей станет демонтаж кассеты эксперимента «Экран-М», размещенной на модуле «Наука».

Работы за пределами станции Кудь-Сверчков проводит в скафандре «Орлан-МКС» № 7, Микаев — в «Орлан-МКС» № 6.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.